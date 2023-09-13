بولندا تمدد الحظر على حبوب أوكرانيا

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اتفقت الحكومة البولندية، أمس، على تمديد حظر مفروض على واردات الحبوب الأوكرانية بشكل أحادي في حال انقضت مدة قيود الاتحاد الأوروبي في 15 سبتمبر.

وقالت الحكومة في بيان «بغض النظر عن القرار الذي قد يصدر عن المفوضية الأوروبية، لن تفتح الحدود للحبوب الأوكرانية بعد هذا التاريخ».

وأفاد البيان بأن الحكومة ما زالت تسعى لتمديد الحظر على مستوى الاتحاد الأوروبي، لكنها ستقوم بالخطوة من جانبها بجميع الأحوال. وقالت «ما لم تبقِ بروكسل على الحصار، فسنُدخل هذه الإجراءات بنفسنا.. مصالح الريف البولندي هي الأهم بالنسبة لنا».

أدى النزاع في أوكرانيا والمشاكل في تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود إلى تحول الاتحاد الأوروبي إلى طريق نقل رئيسي ووجهة تصدير للحبوب الأوكرانية.

وفي يونيو، اتفق الاتحاد الأوروبي على فرض قيود على واردات الحبوب الأوكرانية إلى خمس دول أعضاء تسعى لحماية مزارعيها الذي حملوا هذه الواردات مسؤولية تراجع الأسعار في الأسواق المحلية.

وهذه الدول الأعضاء الخمس هي بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا. وطلبت البلدان الخمسة تمديد القيود التي تنقضي مدتها الجمعة.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي خلال اجتماع للحكومة «أرغب بطمأنة جميع المزارعين، الريف البولندي بأكمله، بأننا سندافع حتماً عن مصالح المُزارع البولندي».

وأكد نائبه ياروسلاف كاجنسكي أنه بينما ترغب بولندا بمساعدة أوكرانيا، إلا أنه «علينا في الوقت ذاته تذكّر مواطنينا».

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