إنقاذ باحث أمريكي بعد 9 أيام تحت الأرض في تركيا

المصدر: دبي - البيان

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أنقذت السلطات التركية بالتعاون مع منظمات دولية الباحث الأمريكي مارك ديكي، بعد 9 أيام قضاها عالقاً في كهف تحت الأرض في جنوب تركيا.

وقال اتحاد الكهوف التركي «توماف»، إن الباحث الأمريكي سقط مريضاً خلال رحلة بحثية، ليعلق في «موركا» أحد الجيوب الجبلية بعمق 1040 متر تحت سطح البحر بداخل جبال تاوروس التركية.

وقالت السلطات إن ديكي البالغ من العمر 40 عاماً، قد تم إخراجه بسلام وأمان في التاسعة ونصف مساء أمس الاثنين بتوقيت غرينيتش، لينقل بالطوافة العمودية إلى المستشفى للتأكد من سلامته وإجراء الفحوصات اللازمة.

وشارك في عملية إنقاذ الباحث الأمريكي أكثر من 150 منقذاً متخصصا، وجاءت صعوبة عملية الإنقاذ بسبب إصابة ديكي بالإعياء نتيجة العمق الشديد للكهف، الذي أدى إلى صعوبة تحركه، وهو ما تطلب نزول المنقذين إلى عمق الكهف عمودياً في درجات منخفضة بوجود الكثير من الطين والمياه، التي صعبت من عملية الإنقاذ.

ويعد مارك ديكي أحد المتخصصين في دراسة وقياسات الكهوف، وكان أحد أعضاء فريق الباحثين لوضع خرائط الكهوف العميقة في جبال تاوروس.

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