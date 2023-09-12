الكرملين: موسكو وبيونغيانغ غير مهتمتين بالتحذيرات الأمريكية

المصدر: د.ب.أ

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قال الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، تعليقاً على دعوة واشنطن لكوريا الشمالية بعدم تزويد موسكو بالأسلحة، إن مصلحة العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية هي المهمة وليست تحذيرات واشنطن.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية للأنباء، عن بيسكوف القول: «كما تعلمون، نحن نركّز على مصلحة بلدينا عندما ننفذ علاقاتنا مع جيراننا، بما في ذلك كوريا الشمالية، وليس على التحذيرات التي تأتي من واشنطن». وقال بيسكوف، في وقت سابق من أمس الاثنين، إن روسيا ستواصل تعزيز الصداقة مع كوريا الشمالية.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قد وصل روسيا في وقت سابق من اليوم، قبيل اجتماع مقرر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقاً لما قالته وزارة الدفاع الكورية الجنوبية.

وقالت وزارة الدفاع في سيئول، إن هناك مؤشرات على أن قطار كيم المدرع الخاص عبر الحدود إلى روسيا صباح اليوم الثلاثاء.



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