مصر تعلن الحداد 3 أيام لهذا السبب

المصدر: البيان

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أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحداد ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية؛ تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار دانيال في ليبيا وفق ما صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وتعرضت ليبيا لكارثة هائلة خاصة في المنطقة الشرقية ومدينة درنة بسبب الإعصار دانيال المدمر، الذي تسبب في انهيار بعض السدود مما أدى إلى تدمير واسع النطاق في المناطق السكنية ومصرع وفقدان الآلاف من الضحايا.

أما المغرب فقد تعرضت لزلزال مدمر مساء السبت الماضي في مراكش بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، مما تسبب في مصرع أكثر من 2500 شخص في كارثة إنسانية كبيرة لم يشهدها المغرب منذ عشرات السنين.

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