وكالة: زعيم كوريا الشمالية وصل إلى روسيا

المصدر: وكالات

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ذكرت وكالة الإعلام الروسية يوم الثلاثاء أن القطار الذي يقل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وصل بالفعل إلى روسيا.

ونشرت الوكالة الروسية، نقلا عن أحد مراسليها في الشرق الأقصى الروسي، حيث من المتوقع أن يصل كيم، مقطع فيديو لقطار بعربات باللونين الأخضر الداكن والرمادي يتقدم للأمام، قائلة إنه القطار الذي يقل الزعيم الكوري الشمالي.

ولم تتمكن رويترز من التحقق على نحو مستقل من التقرير أو مقطع الفيديو.

فيما أكدت وكالة "ريا نوفوستي" دخول قطار الزعيم الكوري الشمالي كيم الأراضي الروسية

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