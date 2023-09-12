قطار كيم ينطلق للقاء مع بوتين

المصدر: عواصم - وكالات

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أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) عن زيارة مرتقبة لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إلى روسيا، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت تقارير أن قطار كيم غادر البلاد.

ويضع ذلك حداً لأيام من التكهنات بشأن الزيارة، بعد أن قال مسؤولون أمريكيون وآخرون لصحيفة «نيويورك تايمز» نهاية الأسبوع الماضي إن كيم سيتوجه على متن قطار مصفّح إلى فلاديفوستوك لمحادثات مع بوتين، بشأن صفقات أسلحة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن مسؤول أن «أجهزة الاستخبارات تعتقد أن القطار المفترض أنه يقل كيم جونغ أون، يتوجه إلى فلاديفوستوك».

وقالت هيئة البث «واي تي إن» إن سيئول تتوقع أن يعقد كيم اجتماعاً مع بوتين غداً.

وقال الخبير في شؤون كوريا الشمالية بجامعة كوكمين بسيئول أندريه لانكوف، لوكالة فرانس برس إن اللقاء جزء من «ابتزاز دبلوماسي لطيف» لأن روسيا لا تريد أن تزود كوريا الجنوبية كييف بالأسلحة.

واعتبر تشيونغ سيونغ تشانغ الباحث في معهد سيغونغ أن «التقدم في الغواصة النووية لكوريا الشمالية وتطوير الأقمار الاصطناعية للاستطلاع قد يمضي بوتيرة أسرع».

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