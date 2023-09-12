حدث وتاريخ.. 12 سبتمبر 1944 التوقيع على «بروتوكول لندن» الذي قسم برلين إلى 4 قطاعات كل منها يتبع واحدة من دول الحلفاء. 1953 نيكيتا خروتشوف أول من يجمع بين منصب الأمين العام للحزب الشيوعي ورئاسة الاتحاد السوفييتي. 2010 استفتاء في تركيا يفضي لتعديلات دستورية اقترحتها حكومة أردوغان تقلل من سيطرة الجيش والقضاء. 1970 طائرة كونكورد الأسرع من الصوت تصل إلى مطار هيثرو بلندن قادمة من فرنسا في أول رحلة لها. صورة التاريخ: 12 سبتمبر 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App