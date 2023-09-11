أسهم تسلا تقفز 10% وتوقعات بارتفاع 60% خلال 12 شهراً

المصدر: نيويورك - وكالات

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قفزت أسهم شركة «تسلا» اليوم الاثنين، نحو 10 % إلى 271.6 دولاراً، بعد تقرير من بنك ‏‏«مورجان ستانلي» الأمريكي رفع من خلاله توصيته للسهم، وأشار إلى توقعات ‏بأنشطة قوية لصانعة السيارات الكهربائية. ‏

وقام محللو «مورجان ستانلي» برفع توصيتهم لسهم «تسلا» إلى «الوزن الزائد» من ‏‏«الوزن المتساوي»، مشيرين إلى آفاق قوية فيما يتعلق بتقنيات القيادة الذاتية، وكذلك ‏البرمجيات والخدمات.

وقال المحلل آدم جونز إن الشركة على وشك تحقيق قفزة كبيرة في مجال القيادة الذاتية.

يتوقع المحللون في «مورجان ستانلي» أن الكمبيوتر الخارق «دوجو» الذي أنتجته «تسلا» سيدعم القيمة السوقية للشركة بنحو 600 مليار دولار.

ورفع البنك الأمريكي مستهدفه الذي يتراوح من 12 إلى 18 شهراً، لسهم «تسلا» ‏بنسبة 60 % إلى 400 دولار، وهو ما سيمنح الشركة قيمة سوقية قدرها 1.39 ‏تريليون دولار، مقارنة بقيمتها الحالية حول 800 مليار دولار.‏

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