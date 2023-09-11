روسيا نحو استئناف إنتاج دبابات «تي-80»

المصدر: د.ب.أ

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أعلنت قناة زفيزدا التلفزيونية الحكومية المملوكة لوزارة الدفاع الروسية، أن روسيا تدرس استئناف إنتاج دبابات «تي-80». وقال ألكسندر بوتابوف، رئيس شركة أورال فاجون زافود لتصنيع الدبابات، إن الجيش الروسي كلف شركته بمهمة استئناف إنتاج دبابات «تي-80».

وأضاف بوتابوف: «هذه هي المهمة، أو على الأقل كلفنا بها الجيش»، مشيراً إلى أن شركة تصنيع الدبابات تعمل مع وزارة الصناعة والتجارة الروسية بشأن الخطة.

وقال التقرير الذي بثته قناة زفيزدا، إن دبابات «تي-80» أثبتت فائدتها بشكل خاص خلال العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.

وبدأ تصنيع الدبابة «تي-80» في الاتحاد السوفيتي في عام 1976، ولكن بأعداد أقل بكثير من الدبابة تي-72، التي تم تطويرها قبلها ولكن كانت لا تزال يتم تصنيعها بالتوازي.

ويقال إن ما مجموعه نحو 10 آلاف دبابة «تي-80» قد خرجت من خط التجميع قبل أن يتوقف إنتاجها إلى حد كبير لصالح إنتاج الدبابة «تي-90».

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