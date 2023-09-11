لندن: روسيا تعتزم تجنيد 420 ألف متقاعد بحلول أواخر 2023

المصدر: د.ب.أ

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أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية، بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، بأن الجيش الروسي يعتزم تجنيد 420 ألف فرد متقاعد بحلول أواخر عام 2023. وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، قال الاسبوع الماضي إنه قد تم تجنيد 280 ألف فرد حتى الآن، رغم عدم إمكانية التحقق من هذه المعلومة من مصدر مستقل.

وجاء في التقييم اليومي المنشور على منصة إكس، أن التجنيد الإجباري في روسيا مازال يؤثر سلباً على القوى العاملة في الصناعة. ووجد معهد إيجور جيدار للسياسة الاقتصادية، أن نقص العمالة الصناعية في روسيا وصل إلى مستوى مرتفع جديد بلغ 42% خلال يوليو الماضي، بزيادة نسبتها 7% بالمقارنة مع شهر أبريل.

وعلى عكس جهود التجنيد الإلزامي المبذولة في أماكن أخرى، اتخذت روسيا في قطاع تكنولوجيا المعلومات خطوات للحفاظ على القوى العاملة.

ومن المحتمل أن هذا يسلط الضوء على النقص الحاد بشكل خاص في القطاع، بعد أن غادر نحو 100 ألف فرد من العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات روسيا في عام 2022، وفق ما ورد في التقييم الاستخباراتي.

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