تايوان ترصد حاملة طائرات وتحليق 39 مقاتلة صينية

المصدر: أ.ف.ب

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أعلنت تايوان، أنها رصدت حاملة طائرات صينية، و39 مقاتلة على مقربة منها خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد تأكيد بكين تأهب قواتها مع عبور سفينتين حربيتين أميركية وكندية مضيق تايوان.

وأوضحت وزارة الدفاع التايوانية، أنها رصدت بين الأحد وصباح الإثنين، 26 طائرة و13 سفينة حربية كانت تنشط في محيط الجزيرة، بينما تمّ رصد 13 طائرة إضافية في الساعات الأولى الإثنين.

وأشارت الى أنها رصدت كذلك حاملة الطائرات شاندونغ على مسافة 60 ميل بحري جنوب شرق الأطراف الجنوبية للجزيرة، وهي تبحر شرقاً وتتجه نحو غرب المحيط الهادئ لمهام تدريبية.

وكانت الصين أعلنت السبت، أن قواتها في حالة تأهب عالية مع عبور سفينتين أميركية وكندية مضيق تايوان.

وأكدت البحرية الأمريكية، أن عبور السفينتين يظهر التزام الولايات المتحدة وحلفائها وشركائنا بأن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة" أمام الملاحة.

وزادت الصين في الأشهر الماضية من وتيرة ضغوطها العسكرية على الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، لاسيما من خلال المناورات والطلعات الجوية.

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