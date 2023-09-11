الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا للاستشعار عن بعد

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت الصين الأحد بنجاح قمرا اصطناعيا جديدا للاستشعار عن بعد من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة شانشي بشمالي البلاد.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية أن نسخة معدلة للصاروخ الحامل من طراز "لونج مارش -6"، انطلقت وعلى متنها القمر الاصطناعي "ياوقان-40".

وقد دخل القمر الاصطناعي إلى المدار المحدد له مسبقا. وسيتم استخدامه لرصد البيئة الكهرومغناطيسية والاختبارات التكنولوجية ذات الصلة.

ويعتبر الصاروخ الذي أطلق في مهمة يوم الأحد هو جيل جديد من الصواريخ الحاملة متوسطة الحجم التي تعمل بالوقود الصلب والسائل والتي طورتها أكاديمية شانغهاي لتكنولوجيا رحلات الفضاء.

وتعد عملية الإطلاق يوم الأحد المهمة رقم 487 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش".

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