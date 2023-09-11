ملك المغرب يشكر الإمارات وإسبانيا وقطر وبريطانيا لإرسالها مساعدات

المصدر: وكالات

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وجه الملك المغربي محمد السادس، الشكر إلى الإمارات وإسبانيا وقطر وبريطانيا، على إرسالها مساعدات إلى المملكة.

وقرر المغرب الاستجابة لأربعة عروض مساعدة قدمتها كل من الإمارات وقطر وبريطانيا واسبانيا لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي خلف 2122 قتيلا على الأقل، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية مساء الأحد.

وقالت الوزارة في بيان "استجابت السلطات المغربية في هذه المرحلة بالذات، لعروض الدعم التي قدمتها الدول الصديقة الإمارات العربية المتحدة وإسبانيا وقطر والمملكة المتحدة، والتي اقترحت تعبئة مجموعة من فرق البحث والإنقاذ".

وأكدت الداخلية المغربية أنه يمكن أن يتطور تقييم الاحتياجات واللجوء إلى عروض الدعم المقدمة من دول أخرى.

وتوجه العاهل المغربي محمد السادس بالشكر إلى الإمارات وإسبانيا وقطر وبريطانيا لإرسالها مساعدات للمملكة.

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