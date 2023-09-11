واشنطن تخشى على هجوم أوكرانيا المضاد من «الطقس»

المصدر: عواصم - وكالات

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تخشى واشنطن على الهجوم الأوكراني المضاد من سوء الأحوال الجوية (قريباً)، فيما تشكو كييف من أن بطء الإمدادات العسكرية الغربية يعوق الهجوم المضاد، في حين تحتدم المعارك على الجبهة.

وقال الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية إن القوات الأوكرانية لديها على الأرجح 35 أو 40 يوماً متبقية قبل أن يتسبب الطقس في تعقيد هجومهم المضاد.

وقال ميلي، وهو مستشار عسكري بارز للرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بثتها أمس، إنه «لا يزال هناك قدر معقول من الوقت». وعد ميلي أن الجيش الأوكراني حقق تقدماً مستمراً وحافظ على قوة قتالية معقولة، ولكن المعركة لم تنتهِ بعد، فيما تؤكد موسكو أنها تصد كل الهجمات الأوكرانية وأن الهجوم المضاد فشل.

وأضاف الجنرال ميلي إنه في شهر تقريباً، سيبدأ الطقس السيئ «وستبدأ الأمطار بالهطول، وستصبح الأرض موحلة وسيكون من الصعب المناورة في هذه المرحلة، ثم سيبدأ الشتاء القارس».

وقال إنه في الوقت الحالي، من المبكر للغاية القول ما إذا كان الهجوم المضاد الأوكراني قد فشل أم لا.

وأطلقت أوكرانيا هجوماً مضاداً في يونيو ولكنها واجهت مقاومة شرسة من القوات الروسية.

وطالب وزير الدفاع الأوكراني الجديد رستم أوميروف الدول الغربية بتزويد بلاده «مزيداً من الأسلحة الثقيلة»، مضيفاً «نحتاج إليها اليوم. نحتاج إليها الآن»، في حين أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أن بطء إيصال الأسلحة الغربية يعرقل الهجوم المضاد.

وقدّر نائب رئيس الاستخبارات فاديم سكيبيتسكي السبت أن لدى روسيا أكثر من 420 ألف جندي في شرقي وجنوبي أوكرانيا، ومن ذلك القرم.

جنوب وشرق

وأعلن الجيش الأوكراني أمس، أنه سيطر على 5ر1 كيلومتر مربع حول قرية روبوتين التي تمت السيطرة عليها في الجنوب الأوكراني. ويتردد كذلك أن الجيش الروسي في شرقي أوكرانيا يواصل هجماته. وذكر المتحدث الأوكراني أن الجنود الأوكرانيين نجحوا بالقرب من مارينكا في منطقة دونيتسك في صد نحو 15 محاولة هجوم.

وذكرت السلطات الأوكرانية أن الروس قاموا أيضاً بمحاولات تقدم في منطقة خاركيف بالقرب من قرية بيريستوف. وأعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن أكثر من 30 معركة دارت في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

تبادل مسيّرات

في الأثناء، أعلن قادة عسكريون أوكرانيون أن 32 مسيّرة روسية هاجمت أوكرانيا الليلة قبل الماضية، استهدف معظمها محيط كييف. وأكّدوا أن الدفاعات الجوية أسقطت 25 منها من دون تحديد مصير المسيّرات السبع الأخرى. وذكر رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة سيرغي بوبكو في تلغرام أن «المسيّرات دخلت العاصمة في أسراب من مختلف الاتجاهات».

وبالمقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرات روسية دمرت ثلاثة زوارق عسكرية سريعة أمريكية الصنع مع أطقمها شمال شرقي جزيرة سنيك في أثناء توجهها إلى القرم كما أعلنت الوزارة إسقاط 8 طائرات مسيرة، منها قبالة ساحل القرم فجر أمس.

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