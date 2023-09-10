نيجيريا تخطب ود «العشرين»

المصدر: د.ب.أ

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قالت نيجيريا، إنها تحشد الدعم للانضمام لمجموعة العشرين كعضو دائم، حيث تسعى لاغتنام الفرصة عقب أن أعلنت مجموعة العشرين في قمتها الأخيرة ضم الاتحاد الأفريقي في صفوفها.

يشار إلى أن جنوب أفريقيا تعد الدولة الأفريقية الوحيدة العضو بمجموعة العشرين.. وتقول نيجيريا إنه بصفتها صاحبة أكبر اقتصاد أفريقي وتتمتع بنفوذ جيو سياسي متزايد، فإنه يتعين أن تصبح عضواً أيضاً بمجموعة العشرين.

وذكرت وكالة بلومبرغ، أن رئيس نيجيريا بولا تينوبو قال خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، إنّ بلاده مستعدة وقادرة لتصبح عضواً رئيساً في أسرة مجموعة العشرين وتشكيل عالم جديد، وبدونها سوف تصبح الاسرة غير مكتملة. وأضاف أن نيجيريا، يمكن أن تقوم بدور رئيسي داخل المجموعة، موضحاً أنها تريد أن تساهم في تشكيل عالم أكثر مساواة.



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