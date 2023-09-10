أول لقاء بين أردوغان والسيسي في قمة العشرين بعد عقدٍ من القطيعة

المصدر: وكالات

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التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجهاً لوجه مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي الأحد، على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، ليطوي صحفة عقد من القطيعة بين البلدين.

وأفاد مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بيان بأنه التقى بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي اليوم الأحد.

وقال إن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين البلدين، فضلا عن القضايا الإقليمية والعالمية.

ووفق صور بثّتها قنوات التلفزيون التركية على الهواء مباشرة، التقى الرئيسان برفقة عدد من أعضاء وفديهما.

من جانبه صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن الرئيسين أكدا أهمية العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين والبناء على التقدم الملموس في سبيل استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي، كما أعربا عن الحرص على تعزيز التعاون الإقليمي، كنهج استراتيجي راسخ، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وبما يسهم في صون الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط.

‏‎وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن سبل تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين لتعزيز مجمل جوانب العلاقات الثنائية، بما يصب في صالح الدولتين والشعبين.

وكانت مصر وتركيا قد عقدتا عدة جولات رسمية لأجل استئناف العلاقات بشكل طبيعي، بعد سنوات من التوتر.

وخلال العام الماضي، التقى السيسي أردوغان على هامش افتتاح نهائيات كأس العالم في قطر.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن أردوغان صافح السيسي وأجرى لفترة وجيزة محادثات معه.

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