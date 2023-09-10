الدفاعات الروسية تسقط 8 مسيرات أوكرانية قبالة القرم

المصدر: د.ب.أ

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قال عمدة مدينة كييف فيتالي كليتشكو، عبر قناته على تطبيق تلغرام، إن كييف تعرضت لهجوم جوي صباح اليوم الأحد، حيث سقط حطام طائرات مسيرة على عدة أجزاء من العاصمة الأوكرانية مع بدء عمل دفاعاتها الجوية.

وأضاف كليتشكو، أن شخصا أصيب، لكن لم تتضرر أي مبان. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في موسكو، تدمير عدة زوارق تابعة للبحرية الأوكرانية وطائرات مسيرة كانت تستهدف شبه جزيرة القرم في البحر الأسود.

وقالت الوزارة، إن طائرات من أسطول البحر الأسود الروسي دمرت ثلاثة زوارق عسكرية سريعة أمريكية الصنع من طراز ويلارد سي فورس، مع أطقمها شمال شرق جزيرة سنيك أثناء توجهها إلى شبه الجزيرة.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن حكومة كييف قامت بمحاولة أخرى لمهاجمة الأراضي الروسية بطائرات مسيرة، حيث تم إسقاط ثماني منها قبالة ساحل شبه جزيرة القرم على البحر الأسود في وقت مبكر من اليوم الأحد.

وقالت الوزارة إنه في وقت مبكر من اليوم الأحد، تم إحباط محاولة حكومة كييف لمهاجمة منشآت على أراضي الاتحاد الروسي بطائرات مسيرة، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة، أنّ وحدات الدفاع الصاروخي دمرت ثماني طائرات مسيرة فوق مياه البحر الأسود، قبالة ساحل جمهورية القرم.

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