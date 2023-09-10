الدنمارك تعتقل 60 شخصا خلال احتجاج ضد مهرجان إريتري

المصدر: وكالات

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أعلنت الشرطة الدنماركية أنها اعتقلت يوم السبت 60 شخصا في كوبنهاجن، بعد اندلاع اشتباكات على هامش مهرجان إريتري حاول خلاله المعارضون الوصول إلى الحدث.

وعندما منع أفراد الشرطة المتظاهرين من دخول المهرجان تم رشقهم بالحجارة. وردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع. ولم ترد تقارير عن وقوع اصابات.

ووفقا للشرطة الدنماركية، فإن الحادث يتعلق بنزاع بين مجموعات اريترية متنافسة.

وينظم المهرجانات الإريترية عادة أنصار الحكومة في أسمرة، مما يجعلها هدفا لمعارضي الحكومة الذين فروا في كثير من الأحيان من الاضطهاد في إريتريا.

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