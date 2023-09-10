الرئيس السنغالي يدعم رئيس الوزراء في الانتخابات الرئاسية

المصدر: وكالات

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أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال يوم السبت دعمه لرئيس الوزراء الحالي أمادو با بصفته المرشح الرئاسي المقبل للائتلاف الحاكم.

يشار إلى أن سال، زعيم ائتلاف بينو بوك ياكار، لن يخوض الانتخابات المقررة في فبراير 2024.

وكان با ،62 عاما، قد شغل في السابق منصبين وزاريين رئيسيين هما الاقتصاد والشؤون الخارجية قبل أن يتم استدعاؤه لقيادة الحكومة كرئيس للوزراء في سبتمبر الماضي.

وقال سال للتلفزيون الرسمي في اعقاب اجتماع "أمادو با يمكن أن يكون قائدا موحدا للشمل داخل حزبه والائتلاف وخارجه".

واستبعد سال أن يترشح لولاية ثالثة مثيرة للجدل بعد اندلاع احتجاجات دامية من المعارضة في يوليو وأغسطس.

واندلعت أسوأ اضطرابات منذ عقود في البلاد التي يبلغ عدد سكانها حوالي 17 مليون نسمة بعد الحكم على زعيم المعارضة عثمان سونكو بالسجن في محاكمة تتعلق بانتهاكات.

واتهمت المعارضة سال باستخدام سلطة الدولة للتخلص من منافسه الواعد. وقتل ما لا يقل عن 18 شخصا وأصيب المئات واعتقل مئات آخرون في الاضطرابات.

ومنذ ذلك الحين، حظرت السلطات جميع مظاهرات المعارضة في العاصمة داكار.

ولم تشهد السنغال حربا أو اضطرابات عنيفة منذ استقلالها عام 1960. وسال هو الرئيس الرابع للبلاد.

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