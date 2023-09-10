الشرطة الهولندية تعتقل 2400 من نشطاء المناخ بعد مظاهرة في لاهاي

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ألقت الشرطة الهولندية القبض على نحو 2400 شخص بشكل مؤقت خلال مظاهرة للمناخ في لاهاي يوم السبت بعد أن أغلق النشطاء طريقا سريعا.

وقالت الشرطة إن هناك العديد من القصر بين المعتقلين في المسيرة التي نظمتها مجموعة "تمرد ضد الانقراض" المناخية.

وذكرت وكالة الأنباء الهولندية "إيه إن بي" أنه جرى إغلاق الطريق السريع "إيه 12" عند الظهر. وأشارت إلى أن الطريق ليس بعيدا عن مقرات البرلمان والحكومة.

وقالت الشرطة الهولندية، إنها استخدمت خراطيم المياه لإبعاد أنصار حركة العمل المناخي "تمرد ضد الانقراض" الهولندية، عن الطريق السريع.

وأوضحت السلطات الهولندية، أن نشطاء المناخ حصلوا بالفعل على تصريح ، بيد أنه تمت مطالبتهم بتنظيم تظاهرتهم في المحطة الرئيسية القريبة.

ولكن المتظاهرين بقوا على الطريق السريع حتى بعد أن استخدمت الشرطة خراطيم المياه، وذلك قبل أن يقتادهم المئات من عناصر الشرطة إلى مكان وينقلونهم بالحافلات إلى استاد في لاهاي. وتم إطلاق سراحهم لاحقا.

وقالت الشرطة إن هذه هي المرة الثامنة التي يتم فيها إغلاق الطريق السريع إيه 12.

واستمرت الاحتجاجات المناخية دون عراقيل في أجزاء أخرى من المدينة.

وتقول حركة "تمرد ضد الانقراض" إنها تسعى لإغلاق الطريق السريع بشكل يومي، حتى تقطع الحكومة الهولندية جميع أوجه الدعم الحكومي للوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز.

وتتهم الحركة الحكومة الهولندية، بأنها نكصت عن وعدها بتقليص الإعفاءات الضريبية وغيرها من أشكال الدعم للطيران والشحن وتوليد الطاقة من الوقود الأحفوري وإنتاج النفط.

واتهمت قائدة شرطة لاهاي، كارين كروكيرت، منظمي المظاهرة بالتسبب في الاعتقالات من أجل جذب الانتباه.

وقالت إن ذلك منع الشرطة من القيام بواجباتها الأخرى مثل الاستجابة لحالات الطوارئ أو حل الجرائم.

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