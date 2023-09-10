أرمينيا تنفي إطلاق النار على قوات أذربيجانية

المصدر: تفليس - رويترز

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قالت أذربيجان أمس، إن قوات من أرمينيا أطلقت النار على قواتها في الليل وإن وحدات من جيش أذربيجان اتخذت «إجراءات للرد»، الأمر الذي نفته أرمينيا.

وجاء هذا الادعاء والادعاء المضاد على خلفية تصاعد التوتر بين البلدين على جيب ناغورنو قرة باغ الذي يقطنه الأرمن، وموجة من المكالمات الهاتفية التي أجراها رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان مع عدد من زعماء الدول الأخرى.

وقالت وزارة الدفاع في أذربيجان في وقت سابق أمس، إن وحدات من القوات الأرمينية أطلقت نيران أسلحتها الخفيفة على جنود أذربيجانيين في ساداراك شمالي ناخيتشفان، على الحدود مع أرمينيا وتركيا وإيران.

ونفت وزارة الدفاع الأرمينية إطلاق قواتها النار على مواقع أذربيجانية. وقالت الحكومة الأرمينية إن باشينيان أجرى محادثات هاتفية مع زعماء فرنسا وألمانيا وإيران وجورجيا المجاورتين ومع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. وقالت أذربيجان إن وزير خارجيتها بحث الوضع مع يوري كيم المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الأمريكية.

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