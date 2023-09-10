فيضانات قاتلة في إسبانيا والبرازيل والصين

المصدر: عواصم ـ وكالات

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تعاني إسبانيا ومناطق في الصين والبرازيل من أعاصير وفيضانات قاتلة. وعثر فريق بحث تابع للجيش الإسباني أمس، على جثة امرأة في مقاطعة توليدو وسط إسبانيا، ما يرفع العدد إلى ستة قتلى بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع الفائت.

وما زال هناك عدد كبير من الأشخاص في القرى المحيطة بكارديتسا وبالاماس وحول تريكالا. ليسوا في عداد المفقودين، بل محاصرون، والعدد الرسمي للمفقودين في الوقت الحالي هو ستة، وفق مسؤولين.

ولا تزال المياه تغمر العديد من المنازل في بالاماس، فيما يواصل عناصر الإنقاذ العمل لمساعدة المحاصرين.

مستويات قياسية

وطلب الصليب الأحمر في هونغ كونغ التبرع بالدم عقب هطول أمطار بمستويات قياسية وفيضانات عارمة. وقالت الحكومة في بيان صدر نيابة عن هيئة المستشفيات «لقد استنفد المخزون (من الدم) ووصل لمستوى متدنٍ للغاية، ولن يكفي المتبقي سوى لأربعة أيام».

وتسبب الإعصار هايكوي في هطول أمطار غزيرة وهبوب عواصف عاتية على هونغ كونغ، وهي منطقة إدارية خاصة تتبع الصين، وأجزاء من جنوب الصين منذ أول من أمس الخميس. وقامت السلطات الصينية بإجلاء أكثر من 80 ألف شخص في إقليم غوانغدونغ في جنوب الصين إلى أماكن آمنة بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات.

وتسبب الإعصار «هايكوي» في هطول أمطار غزيرة على العديد من المدن والمقاطعات في منطقة دلتا نهر بيرل منذ الخميس، ما أدى إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وإغلاق طرق.

وتم إغلاق المدارس في مدن شنتشن وتشوهاي وجيانجمن، وفي بعض أجزاء مدن فوشان ودونججوان وجوانجتشو، وفقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

إعصار البرازيل

في برازيليا أعلنت السلطات البرازيلية أنّ عدد المفقودين من جرّاء إعصار مدمّر اجتاح جنوب البلاد الاثنين وخلّف 41 قتيلاً على الأقلّ ارتفع من 25 إلى 46 مفقوداً. وقالت إدارة الأمن المدني في ولاية ريو غراندي دو سول الواقعة في أقصى جنوب البلاد إنّ عمليات البحث عن هؤلاء المفقودين تتواصل.

وأجبرت الأمطار الغزيرة والرياح القوية التي نجمت عن الإعصار أكثر من 10 آلاف شخص على ترك منازلهم. وبلغ العدد الإجمالي للمتضرّرين من الإعصار أكثر من 135 ألف شخص، وفقاً لآخر التقديرات. وأدّى الإعصار إلى تدمير العديد من المباني في حين غمرت مياه الفيضانات مدناً عدة. وقالت السلطات إنّ 85 بلدية تضرّرت من جرّاء الإعصار.

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