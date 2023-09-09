ارتفاع ضحايا زلزال المغرب إلى 1037 قتيلاً

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر إلى 1037قتيلا و 1204 مصابين.

وضرب زلزال قوي وسط المغرب فجر السبت أسفر عن آلاف من القتلى والجرحى وفق وسائل إعلام مغربية وتسبب بأضرار مادية كبيرة، وبحالة من الهلع للسكان الذين فروا إلى الشوارع خوفاً من حدوث هزات ارتدادية.

وأفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء، في المغرب، أنه تم تسجيل زلزال بقوة 7 درجات على مقياس مقياس ريختر بإقليم الحوز، وسط البلاد، في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، وفق وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وأشار المعهد الوطني للجيوفيزياء، إلى أن الهزات الارتدادية، عقب الزلزال الذي ضرب المغرب، يمكن أن تتواصل، مضيفاً أنه "يُنتظر أن تتواصل الهزات الارتدادية بضعة أيام أو بضعة أسابيع قبل أن تختفي"، وفق وسائل إعلام مغربية.

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