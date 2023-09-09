مجموعة العشرين تدين "استخدام القوة" في أوكرانيا

المصدر: وكالات

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دان قادة مجموعة العشرين السبت "استخدام القوة" في أوكرانيا لتحقيق مكاسب ميدانية، لكن من دون ذكر روسيا تحديدا، بحسب إعلان تم تبنيه في ختام الاجتماع.

وجاء في الإعلان "في ما يتعلق بالحرب في أوكرانيا بموجب ميثاق الأمم المتحدة، يتعيّن على كل الدول الامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها لتحقيق مكاسب ميدانية ضد وحدة الأراضي والسيادة السياسية لأي بلد"، بدون أن يذكر تحديدا الهجوم الروسي على هذا البلد بعدما ندد به في البيان الصادر عام 2022 في في بالي.

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