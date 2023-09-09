زعماء مجموعة العشرين يصدرون إعلانا في اليوم الأول من القمة

المصدر: البيان

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أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم السبت أن زعماء مجموعة العشرين توصلوا إلى توافق بخصوص القضايا التي تواجه المجموعة خلال قمة، مما يشير إلى أن المفاوضين نجحوا في حل خلافات عميقة بخصوص الصياغة المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.

وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا ناشد الإعلان جميع الدول المعنية إلى التصرف بما يتفق مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ككل.

وطالبت المجموعة بالامتناع عن التهديد أو استخدام القوة سعيا للاستيلاء على أراض بما يتنافى مع وحدة أراضي وسيادة واستقلال أي دولة.

كما قالت المجموعة إن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها غير مقبول.

ودعا الإعلان روسيا وأوكرانيا إلى ضمان النقل الفوري والسلس للحبوب والمواد الغذائية والأسمدة من البلدين.

أهم بنود إعلان مجموعة العشرين

- بالنسبة للحرب في أوكرانيا، على جميع الأطراف المعنية الامتناع عن التهديد أو استخدام القوة للاستيلاء على الأرض بما يتنافى مع وحدة أراضي أو سيادة أو استقلال أي دولة

-ندعو روسيا وأوكرانيا إلى ضمان النقل الفوري السلس للحبوب والمواد الغذائية والأسمدة من البلدين

-استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها في حرب أوكرانيا غير مقبول

- سنواصل وسنشجع جهود رفع إنتاج الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أمثاله عالميا عبر الأهداف والسياسات القائمة بما يتفق مع الظروف المحلية بحلول 2030

-ستتابع وتشجع الجهود الرامية إلى زيادة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات". وأضاف "نحن نلتزم تسريع التدابير لمواجهة الأزمات والتحديات البيئية بما فيها تغير المناخ".

- سنعمل على تسهيل التمويل منخفض التكاليف للبلدان النامية لدعم تحولها إلى خفض انبعاثات الكربون

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