زيلينسكي يدعو إلى فرض عقوبات إضافية ضد روسيا

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دعا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات إضافية على روسيا بدلا من الرضوخ لمطالب موسكو.

وقال زيلينسكي في كلمته المسائية عبر الفيديو "حاليا، نرى توقفا مطولا في العقوبات من جانب شركائنا. ومحاولات نشطة للغاية من جانب روسيا للالتفاف على العقوبات".

وقال "هناك ثلاث أولويات: عقوبات إضافية ضد قطاع الطاقة الروسي، قيود حقيقية على توريد الرقائق والإلكترونيات الدقيقة بشكل عام وفرض حظر إضافي للقطاع المالي الروسي".

وأضاف زيلينسكي "يجب أن يستأنف هجوم العقوبات الذي يشنه العالم (ضد روسيا)".

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