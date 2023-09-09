زيلينسكي يعترف: روسيا فرملت هجومنا المضاد

المصدر: (كييف - وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، بأن التفوق الجوي الروسي يوقف الهجوم الأوكراني المضاد، مبدياً أسفه للتباطؤ في المساعدة العسكرية الغربية، والعقوبات ضد موسكو. وقال زيلينسكي خلال مؤتمر في كييف «إذا لم نكن موجودين في السماء، فيما أن روسيا موجودة، إنها توقفنا من السماء.

إنهم يوقفون هجومنا المضاد»، وندد بـ«عمليات تصبح أكثر تعقيداً وبطئاً، في ما يتعلق بالعقوبات أو بإمدادات الأسلحة» الغربية. يأتي ذلك في وقت أعلنت روسيا أنها صدت العديد من الهجمات على طول خط المواجهة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر في الأرواح، قدرتها بنحو ألف قتيل.

ونددت أوكرانيا بـ«انتخابات زائفة»، نظمتها روسيا في المناطق الأربع التي ضمتها، وفي شبه جزيرة القرم. إذ فتحت روسيا مراكز الاقتراع لانتخابات محلية في دونيتسك، ولوغانسك، وزابوريجيا، وخيرسون، وفي شبه جزيرة القرم. وقالت كييف إن «الانتخابات الزائفة لا قيمة لها بتاتاً»، داعية شركاء أوكرانيا «إلى التنديد بممارسات روسيا التعسفية التي لا طائل منها».

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز