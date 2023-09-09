وحدات من جيش بوركينافاسو تصل النيجر

المصدر: (نيامي - وكالات)

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وصلت وحدات من جيش بوركينافاسو إلى النيجر، أمس، ضمن إطار شراكة بين البلدين للتدريب، وتطوير قدرات قواتهما في مكافحة الإرهاب.

وقال المجلس العسكري في النيجر، إن انتشار الوحدات في البلاد ليس موجهاً ضد مجموعة «إيكواس».

جاء الإعلان في ختام زيارة وزير خارجية بوركينافاسو، أوليفيا رومبا، ونظيرها المالي، عبدالله ديوب، لنيامي، حيث استقبلهما الجنرال عبدالرحمن تشياني، بحسب ما أورد موقع «سكاي نيوز عربية».

وفي ختام الزيارة تلا الأمين العام المساعد في وزارة الخارجية النيجرية، عمر إبراهيم سيدي، بياناً نقل فيه عن الوزيرين «ترحيبهما» بأوامر أصدرتها نيامي، «تسمح لقوات الدفاع والأمن في بوركينافاسو، ومالي، بالتدخل في أراضي النيجر حال وقوع هجوم».

وأوردت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، نقلاً عن موقع «بوركينا 24»، أنه في أغسطس الماضي، صدّقت حكومة بوركينافاسو، مشروع قانون يتيح إرسال قوات عسكرية إلى النيجر.

وذكر وزير دفاع بوركينافاسو، كاسوم كوليبالي، أن «إرسال قوات إلى النيجر، يعزز مكافحة الإرهاب، فأمن النيجر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن بوركينافاسو».

وبرز دعم هذين البلدين جارتهما وخصوصاً بعد تهديد وجهته «إيكواس».

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