ماسك: منعت حرباً نووية في أوكرانيا

المصدر: (واشنطن - أ.ف.ب)

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أكد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أنه منع، العام الماضي، نشوب حرب نووية في أوكرانيا. وقال إنه رفض طلب كييف تفعيل الوصول إلى الإنترنت عبر نظام «ستارلينك» للأقمار الاصطناعية في البحر الأسود قرب شبه جزيرة القرم، كانت تخطط لاستخدامه في هجوم على قاعدة بحرية روسية.

وكتب ماسك على «إكس»: «تلقينا طلباً عاجلاً من السلطات الحكومية لتفعيل «ستارلينك» حتى سيفاستوبول. وكانت النية الواضحة هي إغراق معظم الأسطول الروسي الراسي هناك».

وأوضح ماسك في منشوره: «لو وافقت على طلبهم، كانت «سبايس إكس» ستكون متواطئة في عمل من أعمال الحرب وتصعيد للصراع».

كان ماسك يتحدث رداً على مقتطف منشور من كتاب سيرة حياته الذي سيصدر قريباً، من تأليف، الكاتب، والتر آيزاكسون. وفي المقتطف الذي نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، كتب آيزاكسون أنه في سبتمبر 2022 «حاول الجيش الأوكراني شن هجوم سري على الأسطول البحري الروسي». وأضاف إن ماسك «تحدّث إلى السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، الذي أخبره صراحة بأن هجوماً أوكرانياً على شبه جزيرة القرم سيؤدي إلى رد نووي».

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