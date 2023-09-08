مصرع شخصين بسبب فيضانات في جورجيا

المصدر: أ ف ب

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قضى شخصان على الأقل واعتبر ثالث مفقودا في جورجيا إثر فيضانات وانزلاقات للتربة تسببت بها أمطار غزيرة في الايام الاخيرة، فيما تستمر عمليات الاغاثة لاجلاء عشرات الاشخاص، وفق ما افادت وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة "تم العثور على جثتين، إحداهما لقاصر" خلال عمليات الاغاثة التي شملت قرى عدة في منطقة غوري بغرب البلاد، تعرضت لانزلاقات تربة.

واعتبر فتى مفقودا فيما يحاول المسعفون إجلاء عشرات الاشخاص ممن احتجزوا في القرى المنكوبة.

والشهر الفائت، قضى 26 شخصا في مدينة شوفي السياحية الصغيرة بسبب انزلاق للتربة نتج من ذوبان أنهر جليدية وأمطار غزيرة.

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