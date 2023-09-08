الإمارات تدين الهجومين الإرهابيين في مالي

المصدر: وام

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أدانت دولة الإمارات بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في شمال شرقي مالي وأسفرا عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها لحكومة جمهورية مالي وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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