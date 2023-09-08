زيلينسكي يكلف وزير الدفاع الجديد بإعادة بناء الثقة

المصدر: (كييف - وكالات)

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كلف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وزير دفاعه الجديد، رستم عمروف، بتعزيز الثقة في وزارته، والحد من البيروقراطية، بعد سلسلة من مزاعم الفساد، بحسب ما أوردت، أمس، وكالة «رويترز» للأنباء.

بينما يجري تقديم عمروف لكبار قادة الجيش، ومسؤولي الدفاع، غداة موافقة البرلمان على تعيينه، حدد زيلينسكي له الأولويات التي تشمل: تطوير التعاون الدولي، وتوجيه أوكرانيا صوب الحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي الـ«ناتو».

ووفقاً لـ«رويترز»، يرى محللون عسكريون، أن التغيير لن يكون له تأثير كبير على الحرب في أوكرانيا.

وحل عمروف (41 عاماً) محل سابقه، أوليكسي ريزنيكوف، الذي أسهم في جمع مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الغربية منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي. ولم يواجه ريزنيكوف نفسه اتهامات بالفساد، لكنه كان فريسة لحملة تشهير، بحسب مراقبين. وقال عمروف إن أولوياته سوف تشمل: جعل وزارة الدفاع الأوكرانية، المؤسسة الرئيسة لتنسيق قوات الدفاع، وتعزيز القيمة المرتبطة بالجنود الأفراد، وتطوير الصناعة العسكرية في البلاد، جنباً إلى جنب مع محاربة الفساد.

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