بين «بريكس» و«العشرين».. نشاط روسي صيني موازٍ

المصدر: القاهرة ـ محمد خالد

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تنطلق النسخة 18 لقمة مجموعة العشرين، غداً وبعد غدٍ، وسط جملة تحديات ينتظرها جدول أعمال القمة، تحديات داخلية مرتبطة بتباينات واسعة عكستها الاجتماعات التحضيرية خلال الأسابيع الماضية، وتحديات خارجية، مرتبطة بالمتغيرات التي طرأت على مشهد الاقتصاد العالمي الحالي، جنباً إلى جنب مع التحالفات الجديدة التي من شأنها تعزيز المنافسة على الصعيد الدولي، آخرها تمثل في توسيع مجموعة «بريكس»، التي تشكل تهديداً صريحاً للهيمنة الغربية على عالم اليوم.

فيما شكل إعلان «الخارجية الصينية» عدم نية الرئيس الصيني، شي جين بينغ، حضور القمة، التي تنعقد نسختها الجديدة في الهند، مع حضور رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، نيابةً عن جين بينغ، دلالات عاكسة لحجم التحديات التي تلف القمة المرتقبة، خاصة بالنظر إلى الخلافات الواسعة التي أظهرتها المناقشات الأخيرة حول ملفات مختلفة، عكست تهديداً استراتيجياً لدور «العشرين» في المستقبل، مع نشاط محاور منافسة، مثل: تكتل «بريكس»، الذي يضم عدداً من الدول الأعضاء في «العشرين».

و«قمة العشرين»، هي منتدى دولي، يجمع الحكومات، ومحافظي البنوك المركزية، من 20 دولة والاتحاد الأوروبي، انطلقت عام 1999، بهدف مناقشة السياسات المتعلقة بإرساء الاستقرار المالي الدولي، وتعنى بمعالجة القضايا التي تتجاوز مسؤوليات أي شخص. وفي عام 2008، توسعت أعمالها، لتشمل: رؤساء الدول والحكومات، ووزراء المالية والخارجية، ومراكز الفكر.

توترات دولية

ويصرح أستاذ الاقتصاد، المتخصص في الشؤون الصينية، الدكتور جعفر الحسيناوي، لـ«البيان»، أن الصين تحاول دوماً، النأي بنفسها، بعيداً عن توترات العلاقات الدولية، وتبعاً لذلك، تنتظر النتائج، لاسيما فيما يتعلق بنتائج حرب أوكرانيا، بينما تتمتع بعلاقات متميزة مع روسيا، فكلاهما عضو في تكتل «بريكس»، الذي بدا مرعباً للولايات المتحدة، خاصة بعد انضمام 6 دول جديدة إليه.

وينوّه الحسيناوي إلى أن الرئيس الصيني، ، يحاول عدم إلزام نفسه بمقررات قد تعاكس، من جانب، توجهات السياسة الخارجية لبلاده، ومن جانب آخر، دائماً ما تشهد العلاقات الصينية ـ الهندية (بينما تستضيف نيودلهي قمة العشرين هذا العام) حالات جذب وشد، رغم أن البلدين عضوان في تكتل «بريكس» ومنظمة شنغهاي للتعاون.

كما يغيب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن قمة العشرين، لينوب عنه وزير خارجيته، سيرغي لافروف. في وقت انخرط الرئيسان، بفاعلية خلال قمة «بريكس» الأخيرة، عبر حضور جين بينغ، ومشاركة بوتين عبر تقنية «كونفرانس»، ما يشكل دلالات، واضحة، على نظرة البلدين إلى مستقبل «بريكس» كمنتدى للقيادة العالمية، واحتمالات ومؤشرات تراجع ذلك.

ازدواجية القرارات

ومن موسكو، يعتبر خبير الشؤون الروسية، الدكتور محمود الأفندي، أن غياب الرئيس الروسي ونظيره الصيني عن قمة نيودلهي، «محاولة لإبطال مفعولية «العشرين»، مقابل تقوية «بريكس»، لاسيما أن عضوية البلدين في المجموعتين، قد يؤدي إلى ازدواجية القرارات».

اهتمام مشترك

وبذلك، فـ«الاهتمام الروسي والصيني سوف يكون أكبر بـ«بريكس»، ويضيف الأفندي لـ«البيان»، أن البلدين حوّلا منحى التعاون الاقتصادي العالمي من مجموعة اقتصادية إلى نادٍ اقتصادي، ابتعاداً عن هيمنة قوى كبرى على دول ناشئة (كما هو الحال مع قمة «العشرين»).

ويتابع: «ينصب اهتمام روسيا والصين على «بريكس»، لاسيما أن الولايات المتحدة تختبر تحويل قمة مجموعة العشرين إلى اجتماع سياسي وليس إلى اقتصادي، وبالتالي خرجت موسكو وبكين عن القمة، بعدما اتضحت أمور خلافية خلال قمة «العشرين»، العام الماضي.

ويكمل الأفندي: «الآن، وقبل قمة الهند، وتبعاً لذلك، من المرجح أن تعمل روسيا والصين على إضعاف قمة مجموعة العشرين، مقابل تعزيز مكانة تكتل «بريكس» الصاعد».

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