روسيا تعتزم تعزيز علاقاتها مع كوريا الشمالية

المصدر: (موسكو - د.ب.أ)

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أعلن الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أمس، عزم موسكو تطوير علاقاتها مع بيونغيانغ، بغض النظر عمّا قد تعتقده الدول الأخرى.

وقال بيسكوف لصحافيين «لدينا علاقاتنا الخاصة مع بيونغيانغ. ونقدر هذه العلاقات، لأن كوريا الشمالية هي جارتنا، وسنواصل تطوير العلاقات معها بغض النظر عن رأي الدول الأخرى»، بحسب ما أوردته وكالة «تاس»، الروسية للأنباء.

جاءت تصريحات بيسكوف تعليقاً على المزاعم الأخيرة لمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، بشأن اعتزام كوريا الشمالية تزويد روسيا بأسلحة.

ورفض بيسكوف الإفصاح عمّا إذا كان يتوقع زيارة رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، روسيا. وقال: «ليس لدينا ما نقوله بشأن هذه المسألة. ومثلما لم يكن لدينا ما نقوله من قبل، ليس لدينا ما نقوله الآن».

في الأثناء، ذكر الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لا يعتزم متابعة قمة مجموعة العشرين، المقرر عقدها مطلع الأسبوع المقبل، ولو بمكالمة عبر تقنية الفيديو. كما لن يزور بوتين نيودلهي للمشاركة في قمة «العشرين»، إذ يقول إنه يريد البقاء في موسكو، والتركيز على الحرب في أوكرانيا.

وقال الناطق باسم الكرملين، إن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سوف يتعامل مع المسائل الرئيسة المرتبطة بالقمة.

يشار إلى أن بوتين شارك أغسطس الماضي عبر تقنية الفيديو في قمة «بريكس»، التي تضم (البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا) في جوهانسبرغ.

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