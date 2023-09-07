جيه بي مورغان: إقبال الذهب عند أعلى مستوياته منذ 2012

المصدر: نيويورك - بلومبرغ

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ارتفع الاستثمار في الذهب خلال العام الماضي، مدفوعاً بمشتريات البنوك المركزية، مع وصول إجمالي المشتريات من قبل المستثمرين غير المصرفيين إلى أعلى مستوياته منذ نهاية عام 2012، وفقاً لمحللي «جيه بي مورغان تشيس».



وزادت المخصصات للاستثمار في الذهب منذ وباء كورونا، وتبدو مرتفعة إلى حد ما وفقاً للمعايير التاريخية، حسب تقرير البنك الاستثماري الذي أوردته بلومبرغ.



أشار التقرير إلى أن هناك حاجة إلى افتراض أن «هناك زيادة في طلب البنوك المركزية بما يتجاوز المعايير التاريخية الطبيعية بسبب المخاوف من العقوبات أو تنويع الاستثمارات بعيداً عن السندات الحكومية لمجموعة السبع» ليصبح هناك تفاؤل بشأن الذهب.



لكن هذا الأمر يواجه تحدياً في الوقت الحالي، إذ يوجد دليل على أن مشتريات البنوك المركزية من الذهب في الربع الثاني من عام 2023 طبيعية و«يبقى أن نرى ما إذا كان هذا مؤقتاً أم لا»، وفق البنك الاستثماري.



وأشار إلى أن وتيرة شراء البنك المركزي أصبحت الآن العامل الأكثر أهمية لقياس المسار المستقبلي لأسعار الذهب، بعد أن كانت مشتريات صناديق الاستثمار المتداولة هي الأكثر أهمية قبل وباء كورونا.

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