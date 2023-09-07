رئيس وزراء اليابان يعتزم إجراء تعديل وزاري الأسبوع المقبل

المصدر: د ب ا

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من المقرر أن يجرى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تعديلاً وزارياً بالإضافة إلى تغيير في مناصب قيادية بالحزب الأسبوع المقبل، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن هذا من شأنه أن يكون ثاني تغيير يجريه كيشيدا منذ أن تولى منصبه منذ ما يقرب من عامين، متعهدا ببناء مجتمع أكثر نزاهة من خلال حماية الطبقة المتوسطة والضغط على الشركات لمشاركة نتائج النمو الاقتصادي مع العاملين .

وكان برنامج رئيس الوزراء قد تضرر بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا وحادث اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.

ويتعين على كيشيدا التوصل لطريقة لمواجهة ارتفاع الاسعار، الذي يضر بالطبقات الأقل ثراء، التي تعهد بدعمها، بالتزامن مع تمويل صنادق لتلبية التعهدات بإنفاق المزيد على قطاع الدفاع والأسر التي لديها أطفال.



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