البحرية الألمانية: مناورة «السواحل الشمالية» رسالة إلى روسيا

المصدر: (برلين - د.ب.أ)

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صرح قائد البحرية الألمانية يان كريستيان كاك، أمس، أن المناورة البحرية الكبيرة «السواحل الشمالية»، المزمع تنفيذها تحت قيادة ألمانية ستكون بمقام رسالة لموسكو. جاء ذلك في مؤتمر صحافي، شارك فيه كاك افتراضياً، في مدينة روستوك على الساحل الشمالي لألمانيا.

وقال كاك: «سنبعث بإشارة واضحة إلى روسيا تفيد بيقظة كل الشركاء».

وبحسب البحرية الألمانية، ستبدأ المناورة منتصف الأسبوع المقبل، ومدة أسبوعين وبمشاركة أكثر من 3000 جندي من 14 دولة، ومن بينها: إيطاليا، وفرنسا، وكندا، والولايات المتحدة، إلى جانب الدول المطلة على بحر البلطيق.

ويركز التدريب، بمشاركة 30 سفينة وقارباً، ومن بينها غواصة، ونحو 20 طائرة، إضافة إلى وحدات برية مختلفة، على المياه الإقليمية، وأراضٍ، والمجال الجوي لكل من إستونيا، ولاتفيا.

وأضاف كاك إنه بقيادة المناورة من مسافة تبلغ نحو 1000 كيلومتر، تمضي قيادة البحرية في روستوك خطوة مهمة نحو الاستعداد العملياتي الكامل بوصفها مقراً إقليمياً مهماً لحلف شمالي الأطلسي «ناتو».

وأفادت تصريحات قائد المناورة العام الجاري، أدميرال الأسطول، شتيفان هايش، بأن مناورة 2023، تستند أول مرة إلى سيناريو يتعلق بالدفاع على مستوى الحلف، وقال إن عدد السفن والطائرات التي سيقودها في المناورة تعادل تقريباً مجمل حجم البحرية الألمانية.

يذكر أن مناورة «السواحل الشمالية» تقام منذ سنة 2007 وبمبادرة من البحرية الألمانية، وتتبادل ألمانيا، والدنمارك، والسويد، وفنلندا، كل عام المسؤولية عن التخطيط للمناورة.

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