الصين: على القوى العظمى منع حرب باردة جديدة

المصدر: جاكرتا - وكالات

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أكد رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، أن على القوى العظمى معارضة مفهوم المواجهة و«منع حرب باردة جديدة». جاء ذلك خلال لقاء مع قادة اليابان وكوريا الجنوبية ودول رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، «آسيان+ 3»، أمس.

وقال تشيانغ: «الاختلافات قد تنشأ بين الدول، بسبب سوء فهم، ومصالح متضاربة أو تدخلات أجنبية». وأضاف: «من أجل إبقاء هذه الخلافات تحت السيطرة، من المهم راهناً الامتناع عن اختيار معسكر ما، ومعارضة المواجهة بين الكتل ومنع حرب باردة جديدة».

وقال: «نسعى إلى أرضية مشتركة مع وضع خلافاتنا جانباً. نسعى للسلام بلا كلل». وأكمل: «طالما أننا نلتزم الطريق الصحيح، بغض النظر عن العاصفة التي قد تأتي، فسيكون التعاون بين الصين وآسيان أكثر صلابة من أي وقت مضى.. بمواجهة جميع التحديات».

تسوية سلمية

في الأثناء، أكد زعماء «آسيان»، أن الحوار ضروري للتسوية السلمية للصراع في أوكرانيا. جاء ذلك في البيان الختامي الذي تم تبنيه عقب انتهاء القمة الـ43 للرابطة في العاصمة الإندونيسية، جاكرتا.

وذكر بيان، أوردته الرابطة عبر موقعها الرسمي: «أنه فيما يتعلق بأوكرانيا، كما هو الحال بالنسبة لجميع الدول، واصلنا التأكيد على احترامنا للسيادة والاستقلال السياسي وسلامة الأراضي».

وأضاف البيان: «أكدنا أهمية الوقف الفوري للأعمال العدائية، والمشاركة الجادة في حوار حقيقي من أجل الحل السلمي للصراع. كما دعمنا جهود الأمين العام للأمم المتحدة في البحث عن حل سلمي».

كما دعا زعماء رابطة دول الآسيان إلى «تسهيل الوصول السريع والآمن للمساعدات الإنسانية إلى الأشخاص المتضررين»، بحسب البيان.

دعم

من جهتها، تعهدت الولايات المتحدة بدعم دول «آسيان»، لحل الأزمة في ميانمار.

وقالت نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس: «الولايات المتحدة سوف تستمر في الضغط على النظام لإنهاء العنف المروّع، والإفراج عن كل المحتجزين بصورة غير عادلة، وإعادة ترسيم مسار ميانمار نحو الديمقراطية الشاملة».

وأضافت، إن واشنطن سوف تستمر في إظهار«العلاقات الدائمة والمهمة بين الولايات المتحدة وجنوب شرق آسيا». وأكدت أن بلادها سوف «تستمر في دعم خطة «آسيان» المؤلفة من خمس نقاط بصورة أوسع نطاقاً»، في إشارة إلى خطة وضعتها الرابطة عام 2021 لحل أزمة ميانمار، تنص على إنهاء العنف والدعوة للحوار بين جميع الأطراف.

قلق

وقالت وزير الخارجية الإندونيسية، ريتنو مرسودي، إن بعض الدول الأعضاء في «آسيان»، عبّرت عن قلقها إزاء إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية، وذلك خلال قمة مع الصين وكوريا الجنوبية واليابان. بينما قال رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، إن أي محاولة للتعاون عسكرياً مع كوريا الشمالية بطريقة تضر بالسلام العالمي يتعين وقفها على الفور، وفقاً لما ذكره مكتبه.

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