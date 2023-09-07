بلينكن في كييف.. ومساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا بمليار دولار

المصدر: كييف - وكالات

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وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى كييف، أمس، في زيارة غير معلنة، لإظهار دعم بلاده، حيث أعلنت حزمة جديدة من المساعدات الأمريكية تتجاوز قيمتها مليار دولار لأوكرانيا، في وقت تستمر القوات المسلحة الأوكرانية الهجوم المضاد.

وأفادت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، بأن وزير الخارجية الأمريكي التقى بالرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وبوزير الخارجية، دميترو كوليبا، وتمت مناقشة الهجوم المضاد الجاري، وإعادة الإعمار المستقبلي في أوكرانيا.

تأتي زيارة بلينكن لكييف، في وقت أيد فيه البرلمان الأوكراني، بغالبية كبيرة، تعيين رستم أوميروف، وزيراً للدفاع (منصب رئيس في المحادثات الرامية إلى تسليح أوكرانيا)، كما تأتي قبيل حضور بلينكن قمة مجموعة العشرين في الهند، حيث ستكون الأزمة الأوكرانية، موضوعاً رئيساً للمناقشة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أن بلينكن أكد التزام الولايات المتحدة الثابت بسيادة وسلامة أراضي أوكرانيا، فيما كان مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية، قد صرح خلال الرحلة إلى كييف، «نتوقع أن يعلن وزير الخارجية تمويلاً أمريكياً جديداً لأوكرانيا بأكثر من مليار دولار»، وأضاف أن واشنطن تواصل جهودها لكي يمتلك الأوكرانيون ما هم بحاجة إليه في هذه المرحلة من المعركة. وتابع «إنها معدات ليس فقط للضربات، إنما أيضاً من أجل تحقيق خرق فعلي لخطوط الدفاع التي أقامها الروس»، مشيراً إلى أن الدفاع الجوي يبقى من أهم الأولويات.

وأكمل «حققت القوات الأوكرانية تقدماً لافتاً في الجنوب والشرق خلال الأيام والأسابيع الماضية. لكنني أرى أن الأهم هو أن نحصل على تقييم حقيقي من الأوكرانيين أنفسهم».

من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي، جيفري بيات، خلال مؤتمر في بوخارست، بعدما أعلن وصول بلينكن إلى كييف، «لا يمكننا أن نسمح بوجود إغواء بسير الأمور على النحو المعتاد بمجرد انتهاء الحرب في أوكرانيا».

رد موسكو

وفي موسكو، اتهم الكرملين الولايات المتحدة بإبقاء أوكرانيا في حالة حرب، وأكد أن المساعدة الأمريكية لا يمكن أن يكون لها تأثير على نتيجة العملية العسكرية الخاصة. وذكر الكرملين أنه من الواضح عزم واشنطن مواصلة تمويل المجهود الحربي في كييف حتى آخر أوكراني.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لصحافيين «نسمع تصريحات متكررة مفادها أنهم (الأمريكيون) يعتزمون مواصلة مساعدة كييف مهما طال الأمر».

وأضاف «بعبارة أخرى، سيواصلون دعم أوكرانيا في ظل حالة الحرب وسيواصلون شن الحرب حتى آخر أوكراني، ولن يدخروا أي أموال في سبيل ذلك. هذا تصورنا ومبلغ علمنا. لن يؤثر ذلك على مسار العملية العسكرية الخاصة».

تنديد

إلى ذلك، ندد زيلينسكي بهجوم روسي، أمس، على مدينة كونستانتينوفكا شرقي البلاد، قال إنه أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصاً، وإصابة كثيرين.

وكتب زيلينسكي على «تليغرام»، «يجب هزيمة هذا الشر الروسي في أسرع وقت ممكن».

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