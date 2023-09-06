واشنطن ستزوّد كييف بذخائر تحتوي على يورانيوم منضّب

المصدر: أ ف ب

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أعلن البنتاغون، اليوم، أن الولايات المتّحدة ستزوّد أوكرانيا بذخائر تحتوي على يورانيوم منضّب، وهي قذائف فعّالة ضدّ الدبابات والمركبات المدرّعة.

وأوضح البنتاغون، في بيان، أنّ هذه الذخيرة من عيار 120 مليمتراً مخصّصة لدبابات أبرامز الأمريكية التي وعدت واشنطن بتسليمها لكييف، في إطار دفعة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 175 مليون دولار.

وتساعد كثافة اليورانيوم، نحو 1,7 مرة كثافة الرصاص، هذه الذخيرة على اختراق المدرّعات الثقيلة.

لكنّ اليورانيوم المنضّب مثير للجدل بسبب ارتباطه بمشكلات صحية مثل السرطان وعيوب خلقية في صراعات سابقة، برغم أنه لم يثبت بشكل قاطع أنّ هذه الذخائر هي السبب في ذلك.

وكانت الولايات المتحدة في طليعة الدول التي قدّمت الدعم لأوكرانيا، وسرعان ما شكّلت تحالفاً دولياً لدعم كييف بعد بدء الحرب في أوكرانيا العام الماضي، وقد حشدت مساعدات من عشرات البلدان.

وتعهّدت واشنطن بتقديم مساعدات عسكرية لكييف تزيد قيمتها على 43 مليار دولار منذ فبراير 2022.

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