خلافات الكبار تخيّم على «قمم آسيان»

المصدر: أ.ف.ب

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يجتمع قادة دول جنوب شرق آسيا، مع كبار المسؤولين الأميركيين والصينيين واليابانيين في سلسلة قمم تستضيفها إندونيسيا، للبحث في التنافس بين القوى الكبرى، وقضايا أخرى إقليمية على غرار مسألة بحر الصين الجنوبي والصواريخ الكورية الشمالية.

وتعقد رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» التي تضمّ عشر دول، قمماً منفصلة مع كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وكندا، ما يفسح المجال للقوى الكبرى لحشد دعم بلدان التكتل.

وتحضر نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، بدلاً من جو بايدن، فيما يشارك رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، عوضاً عن الرئيس شي جينبينغ.

وقال لي في مستهل قمة آسيان والصين: «نسعى إلى أرضية مشتركة مع وضع خلافاتنا جانباً، نسعى للسلام بلا كلل، طالما أننا نلتزم الطريق الصحيح، بغض النظر عن العاصفة التي قد تأتي، فسيكون التعاون بين الصين وآسيان أكثر صلابة من أي وقت مضى بمواجهة جميع التحديات».

وستكون اجتماعات الأربعاء، ذات طابع إقليمي أكثر، قبل حضور وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قمة لشرق آسيا يشارك فيها 18 بلداً الخميس، ويتوقع أن تتصدر قضايا جيوسياسية أوسع جدول أعمالها.

وقال المستشار الأميركي للأمن القومي، جايك ساليفان للصحافيين، إنّ نائبة الرئيس ستؤكّد في القمتين، على التزام الولايات المتحدة الدائم تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ومن المقرّر أن يحضر القمة، رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، والرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول. وسيجتمعان مع لي في قمة آسيان+ثلاثة والتي يتوقّع أن تركّز على الخلاف بين الصين واليابان، على خلفية تصريف مياه ملوّثة معالجة من محطة فوكوشيما النووية.

وأكدت إندونيسيا لقمة قادة آسيان الثلاثاء أن التكتل لن يتحوّل إلى ساحة تتنافس فيها القوى الكبرى، في ظل تفاقم التوتر بين الولايات والمتحدة والصين بشأن تايوان وبحر الصين الجنوبي والحرب الروسية في أوكرانيا.

وسيكون الاجتماع الذي يضم لافروف وهاريس، أول لقاء عالي المستوى بين الولايات المتحدة وروسيا منذ اجتماع وزراء الخارجية الذي عقد في جاكرتا في يوليو، عندما واجه وزير الخارجية الروسي الانتقادات الأمريكية والأوروبية لبلاده على خلفية حرب أوكرانيا.

وأكد مسؤول من جنوب شرق آسيا حضر اجتماعات الأربعاء، إنها ستُختتم ببيانات مشتركة بشأن توثيق التعاون الدبلوماسي والاقتصادي والمرتبط بالأمن الغذائي بين القوى و«آسيان».

وتوقّع أيضاً أن تتصدّر جدول الأعمال قضايا إقليمية أخرى مثل عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي، إنه سيضغط من أجل وحدة الصف بين آسيان وسيئول لمواجهة التهديدات النووية الصادرة عن بيونغيانغ. كذلك، ستكون ميانمار قضية رئيسية في القمم المنعقدة مع الصين التي تعد من أبرز حلفاء المجلس العسكري هناك.

وأكد الدبلوماسي من جنوب شرق آسيا، أن البيانات المشتركة الصادرة عن الاجتماعات ستتضمّن إشارات إلى بحر الصين الجنوبي وميانمار، إلا أنّ خبراء استبعدوا أن يواجه قادة آسيان، وزير الخارجية الصيني خشية إثارة حفيظة بكين.

وقال خبير الشؤون الخارجية لدى جامعة بيليتا هارابان الإندونيسية أليكسيوس جيمادو: «اتوقّع أن يتجنّب القادة مناقشة مسائل خلافية مثل الخريطة الصينية الجديدة، لن يخاطروا بالعلاقة مع القوى الكبرى».

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