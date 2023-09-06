مقتل 53 جندياً في هجوم شنه متطرفون في بوركينا فاسو

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قتل أكثر من 50 من أفراد قوات الأمن على أيدي متطرفين في بوركينا فاسو وفقا لأرقام حكومية.

وقتل 17 جنديا و36 متطوعا شبه عسكري يوم الاثنين خلال هجوم في شمال البلاد بالقرب من الحدود مع مالي والنيجر، وأصيب حوالي 30 آخرين، حسبما ذكر الجيش الثلاثاء.

وقالت قوات الأمن إنها قتلت "العشرات" من مقاتلي "العدو".

ويوم السبت فقط، أبلغ الجيش عن مقتل أكثر من 100 "إرهابي" مشتبه بهم.

وفي بوركينا فاسو، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 21 مليون نسمة، كما هو الحال في الدولتين المجاورتين مالي والنيجر، تنشط جماعات مسلحة، وقد أقسم بعضها على الولاء لتنظيم داعش أو القاعدة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز