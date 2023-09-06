حدث وتاريخ.. 06 سبتمبر 1492 كريستوفر كولومبوس يبحر من لا غوميرا التابعة لجزر الكناري لعبور المحيط الأطلسي للمرة الأولى. 1901 ويليام مكينلي الرئيس الخامس والعشرون لأمريكا يتعرض لمحاولة اغتيال أدت إلى وفاته في 14 سبتمبر. 1924 بينيتو موسوليني يتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة في روما على أيدي مجموعة من الشيوعيين. 1991 الاتحاد السوفيتي يعيد تسمية مدينة لينينغراد إلى سانت بطرسبرغ بعد تبديل اسمها منذ سنة 1924. صورة التاريخ: 06 سبتمبر 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App