احتجاجات مناخية في ميونخ

المصدر: (ميونخ، روما - وكالات)

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نظمت كل من منظمتي «اتاك» و«تمرد الانقراض»، أمس، احتجاجاً واحداً تلو الآخر بفاصل زمني وجيز في ساحة معرض ميونخ الدولي للسيارات.

وقامت منظمة «اتاك» بإشعال نار على مسافة نحو 150 متراً من المدخل الرئيسي في لافتة طولها متر ونصف المتر وعليها عبارة «هدف الـ 1.5 درجة» للاحتجاج على التأثيرات الضارة بالمناخ والناجمة عن حركة مرور السيارات. وقام ناشطان من الحركة أحدهما يضع على وجهه قناعاً يمثل وزير النقل الألماني فولكر فيسينغ، والآخر يضع قناعاً يمثل شركات السيارات الألمانية، بإشعال النار في اللافتة، ورافقهما ناشطون يرفعون لافتة عليها عبارة بالإنجليزية والألمانية تقول: «لا تحرقوا مستقبلنا: التحول في وسائل النقل الآن».

وبعد ذلك بوقت قصير وبالقرب من هذا المكان، بدأت منظمة «تمرد الانقراض» حركتها الاحتجاجية قبالة المدخل الرئيسي مباشرة. وصعد سبعة ناشطين إلى أحد أحواض المياه الكبيرة وأطلقوا دخاناً أسود، وحمل النشطاء الذين تلطخ بعضهم باللون الأسود لافتات دعت إلى تفكيك معرض السيارات أو إغلاقه.

من جانبه، قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إنه يتعاطف مع نشطاء المناخ من الشباب ويتفهم احتجاجاتهم. وقال على متن طائرة عودته إلى روما من منغوليا: «الشبان قلقون على مستقبلهم، وبهذا المعنى، يعجبني أنهم ملتزمون بشدة»، لافتاً إلى أنهم يفكرون في مستقبلهم.

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