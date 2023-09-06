فرنسا تجري مشاورات في النيجر بشأن انسحاب قواتها

المصدر: د ب ا

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أجرت فرنسا مشاورات في النيجر بشأن قواتها المحاصرة في أعقاب الانقلاب العسكري في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا وما تبعه من تعليق التعاون بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع الفرنسية في باريس الثلاثاء عن المشاورات التي أجريت الاثنين إنه كانت هناك محادثات بين مسؤولين عسكريين لتسهيل حركة الجنود الفرنسيين العالقين هناك منذ تعليق التعاون فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

وقال رئيس وزراء النيجر الأمين زين الاثنين إن مفاوضات تجري لانسحاب الجنود الفرنسيين من النيجر في أقرب وقت ممكن.



وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا لصحيفة لوموند الاثنين "من المهم أن نتذكر أن هذه القوات موجودة هناك بناء على طلب السلطات النيجرية لدعمها في القتال ضد الجماعات الإرهابية المسلحة والقيام بأنشطة تدريبية.. اليوم، لم يعد من الممكن تنفيذ هذه المهمة لأننا لم نعد ننفذ عمليات مشتركة مع القوات النيجرية".

وذكرت الصحيفة اليوم الثلاثاء أن فرنسا تقدم المشورة بشأن سحب جنودها البالغ عددهم 1500 جندي من النيجر.



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