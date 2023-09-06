تدمير دبابة من طراز تشالنجر 2 في أوكرانيا

المصدر: وكالات

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ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أن دبابة قتال رئيسية بريطانية الصنع من طراز "تشالنجر 2" تعرضت للتدمير بنيران روسية للمرة الأولى، في الوقت الذي تواصل فيه أوكرانيا هجومها المضاد ضد القوات الروسية .

وتم نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الاثنين لدبابة مدمرة بالقرب من قرية روبوتين في إقليم زابوريجيا والتي حررتها القوات الأوكرانية الشهر الماضي. وأكد مسؤول بريطاني- طلب عدم الكشف عن هويته- تدمير الدبابة، التي تستخدمها بريطانيا منذ ثلاثة عقود.

ولم يتضح ما إذا كان طاقم الدبابة قد نجا أم لا.

وقد حصلت أوكرانيا على 14 دبابة من طراز تشالنجر 2 خلال العام الجاري من بريطانيا، والتي كانت أول حلفاء كييف الذين تعهدوا بتزويدها بدبابات حديثة متطورة .



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