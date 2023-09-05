هجمات جديدة في أوكرانيا قريبة جداً من رومانيا

المصدر: أ ف ب

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أعلن رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس الثلاثاء أن هجمات جديدة في اوكرانيا المجاورة كانت "قريبة جدا" من حدود بلاده العضو في حلف شمال الاطلسي، غداة سقوط مسيّرات متفجرة روسية على الدانوب.

وقال خلال مؤتمر صحافي مع رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل "حصلت هجمات اليوم وقد أبلغني وزير الدفاع بانها سجلت على بعد 800 متر من حدودنا. بالتالي كانت قريبة جدا".

منذ تعليق الاتفاق الذي سمح لأوكرانيا بتصدير حبوبها عبر البحر الأسود في يوليو، كثفت روسيا من قصفها لمنطقة جنوب غرب أوكرانيا الواقعة على حدود رومانيا حيث موانئ وبنية تحتية أخرى ضرورية لهذه التجارة.

وأعلنت أوكرانيا الاثنين أن لديها أدلة على سقوط مسّيرات روسية ليل الاحد الاثنين في رومانيا.

لكن بوخارست نفت "بشكل قاطع" هذه الانباء عبر وزارة الدفاع التي قالت إنها "تراقب الوضع".

وأكد يوهانيس الثلاثاء أنه "لم يكن هناك أي حطام أو مسيّرة او أي قطعة أخرى سقطت في رومانيا"، قائلا "لدينا سيطرة كاملة على مجالنا الجوي. لقد تحققنا من كل شيء ويمكنني طمأنة الشعب".

وتابع "لكن نعم، نحن قلقون بسبب القرب الشديد" من هذه الهجمات المتكررة.

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