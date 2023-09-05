حقيقة تغيير اسم الهند إلى «بهارات»

المصدر: دبي - البيان

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تناقلت وسائل ومواقع إعلامية نبأ إعادة تسمية الهند لتصبح معروفة بمسمى «بهارات».

وعن صحة الخبر، أفاد موقع "إنديا توداي" أن الأمر قابل للطرح خلال الجلسة الخاصة المقبلة للبرلمان المقرر عقدها في الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر الجاري.

ووسط تزايد المطالبات داخل الهند لإعادة التسمية تلك، فإن الأمر سيتطلب في حال إقراره تعديل دستور البلاد لصالح التسمية الجديدة التي تدعمها شخصيات بارزة، مثل زعيم منظمة راشتريا سوايامسيفاك سانغ، موهان بهاجوات، الذي سبق وحث الشعب على استخدام مصطلح "بهارات" بدلا من "الهند"، مؤكدا أن البلاد عرفت باسم "بهارات" منذ قرون. كما من الملاحظ أن الطائرة الخاصة التي تستخدم لنقل الرئيس ونائب الرئيس ورئيس الوزراء مكتوب عليها اسم "بهارات".

بحسب الموقع الهندي، خلال جلسة البرلمان التي اختتمت مؤخراً، طالب نواب بإزالة كلمة "الهند" من الدستور، بحجة أنها ترمز إلى «العبودية الاستعمارية»، داعين لتعديل دستوري يستبدل مسمى "الهند" بكلمة "بهارات"، حيث يعتقد كثر بأن وجود اسم أصلي للبلاد سيغرس شعوراً بالفخر ويعزز التراث الثقافي الغني للبلاد.

وفي الصدد، تشير تكهنات بأنه قد يتم تقديم مشروع قانون تعديل الدستور لإحداث التغيير المنشود، وذلك مع بدء الجلسة الخاصة للبرلمان في 18 سبتمبر الجاري، وفي حين أن جدول أعمال الجلسة لم ينشر بعد، إلا أنه لا يمكن استبعاد إمكانية صدور مثل هذا القانون.

جذور قديمة

يذكر أن أصل كلمة "بهارات" تحمل جذوراً قديمة وقد تم استخدامها في الكتب المقدسة الهندية للإشارة لشبه القارة الهندية، وقد ارتبط الاسم بالإمبراطور الأسطوري بهاراتا الذي ذكر في الملاحم الهندوسية، وفق "تايمز أو إنديا".

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