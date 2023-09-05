الفيضانات تغمر شوارع إسبانيا وتحاصر الآلاف في أمريكا

المصدر: عواصم- وكالات

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حوّلت الأمطار الغزيرة شوارع إسبانيا إلى أنهار من المياه الموحلة، وحاصرت عشرات آلاف الأشخاص غربي الولايات المتحدة، فيما تسبب الإعصار هايكوي في تايوان، باقتلاع مئات الأشجار وتخريب الطرق الساحلية.

في مدريد، قالت السلطات، إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما وفُقد ثلاثة مع تسبب أمطار غزيرة- نتجت عن العاصفة «دانا»- في فيضانات شديدة وسط إسبانيا، ما أدى إلى إغلاق طرق وخطوط قطارات أنفاق وسكك قطارات.

وتسببت الأمطار الغزيرة المفاجئة التي استمرت منذ الأحد، في تحويل الشوارع إلى أنهار من الوحل جرفت سيارات وحاويات قمامة في مناطق مدريد وقشتالة لا مانشا وقطالونيا وبلنسية. وتساقطت ثلوج أيضاً في مناطق كثيرة.

ولقي شخصان حتفهما في المنطقة الريفية حول طليطلة وسط البلاد، حيث سجل الأحد مستوى قياسي من الأمطار بلغ 90 لتراً لكل متر مربع .

صحراء نيفادا

في الولايات المتحدة، لا يزال عشرات آلاف الأشخاص محاصرين في موقع تجمع «بورنينغ مان» السنوي وسط صحراء نيفادا، الذي تحوّل إلى مستنقع بعد هطول أمطار غزيرة أودت بحياة أحد المشاركين.

وأعلنت الشرطة في ولاية نيفادا أنها تحقق في حالة وفاة «وقعت خلال هذه الحلقة من الأمطار الغزيرة». وقال قائد شرطة المقاطعة نايثان كارمايكل، إن «ما يزيد قليلاً عن 70 ألف شخص» كانوا عالقين في الموقع.

ويحاول البعض مغادرة الموقع سيراً، منتعلين أحياناً أكياساً بلاستيكية كأحذية، للوصول إلى الطريق الوحيد الصالح الذي يقع على بعد 8 كيلومترات.

الإعصار هايكوي

في تايوان، اقتلع الإعصار هايكوي أمس، مئات الأشجار وألحق أضراراً بالطرق الساحلية وتسبب بهطول أمطار غزيرة قبل أن يضعف ويتحول إلى عاصفة استوائية شديدة في طريقه نحو جنوب الصين.

بدا للوهلة الأولى أن «هايكوي» يبتعد عن الجزيرة، لكنه ارتد إلى اليابسة مرة أخرى في وقت مبكر أمس، في جنوب غرب كاوشيونغ قبل أن ينطلق باتجاه مضيق تايوان. وأصيب أكثر من 100 شخص بجروح خلال الإعصار، بحسب السلطات، رغم أنها طفيفة، معظمها بسبب سقوط الأشجار وحوادث السيارات.

محصول الأرز

وتشير التوقعات إلى احتمالية هطول أمطار غزيرة على بعض حقول الأرز في جنوب الصين هذا الأسبوع، ما يهدد إنتاج النوع الأساسي للحبوب والأكثر استهلاكاً في البلاد. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المركز الوطني للأرصاد الجوية القول، إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة ناتجة عن «هايكوي»، على أجزاء من مقاطعات فوجيان وقوانجدونغ وجيانجشي الجنوبية، حتى الخميس، ما قد يؤدي إلى غمر محاصيل الأرز والخضراوات بالمياه.

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