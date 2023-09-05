احتجاجات غاضبة في مالمو السويدية بعد إحراق جديد للمصحف

المصدر: مالمو- وكالات

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تجددت الاشتباكات، أمس في مالمو، ثالث أكبر مدينة في السويد بين عناصر الشرطة ومسلمين غاضبين على حرق جديد لنسخة من المصحف الشريف.

وأشعل حشد غاضب معظمه من الشباب النار في الإطارات والحطام، في وقت مبكر أمس ، حيث شوهد البعض وهم يلقون الدراجات الكهربائية والنارية ويخترقون الحواجز في حي روزنغارد، الذي شهد اشتباكات مماثلة في السابق، وفقاً لموقع "سكاي نيوز عربية".

وقالت الشرطة إنها تعرضت للرشق بالحجارة، بينما أضرم محتجون النيران في عشرات السيارات، الليلة قبل الماضية، بما في ذلك مرآب تحت الأرض، مضيفة إنها اعتقلت 3 على الأقل أمس ، بعدما ذكرت أنها اعتقلت 15 شخصاً قبل أمس .

ورفعت خلال الاحتجاجات لافتات تندد بحرق المصحف.

وبدأت الأحداث، الأحد، بعد أن أحرق الناشط سلوان موميكا، نسخة من المصحف الشريف، وحاول حشد غاضب منعه.

واستمرت الأحداث طوال الليل ووصفت بأنها "أعمال شغب عنيفة"، وامتدت إلى اليوم.

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